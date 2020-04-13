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В нескольких регионах России горят леса

09:40
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Зачастую причина возгорания - человеческий фактор

В нескольких регионах России уже начался сезон природных пожаров. В Иркутской области горит лес на площади 35 гектаров. В двух районах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр".

Федеральный штаб по координации борьбы с лесными пожарами направил в регион отряд специалистов и спецтехнику. Ситуация осложняется из-за сухой погоды, которая установилась в Забайкалье. И в ближайшие дни осадков не ожидается.

Крупные очаги огня появились и в Краснодарском крае. Пожарным удалось локализовать горение лесной подстилки на площади 55 гектаров в труднодоступной местности. В тушении участвуют 120 человек. Причиной возгорания называют человеческий фактор. На Кубани действует экстренное предупреждение о пожароопасности, запрещено использовать открытый огонь, ограничен доступ в леса.

А на Украине уже неделю бушует лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В тушении задействованы 350 человек, привлечена авиация. Задержан подозреваемый в причастности к поджогу.

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