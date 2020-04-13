Вирусолог рассказал о постепенной отмене режима самоизоляции

Он сохранится для отдельных категорий граждан

Отменять режим самоизоляции в России будут постепенно, резкого перехода не будет. Для отдельных категорий граждан частичные ограничения на некоторое время придется сохранить, пояснил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

По словам медика, если ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию, то противоэпидемические мероприятия могут отменить 30 апреля. Однако, если положение не улучшится, режим может быть продлен.

Эксперт объяснил также, почему власти назначали ограничения, рассчитывая их срок в 14-дневных циклах. Две недели, отметил Альштейн в эфире НСН – это расширенный срок инкубационного периода COVID-19. Два таких срока необходимо, чтобы понять, сработали ли карантинные меры.

По данным оперштаба, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. 1291 человек выздоровел, 130 пациентов скончались.

Днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, когда проявятся результаты введенных ограничительных мер. По ее словам, эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля. А окончательно решение о продлении или снятии ограничений можно будет принимать после 30 апреля.

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