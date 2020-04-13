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В ВОЗ заявили о рисках применения маски

09:20
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Лучше соблюдать дистанцию

Использование защитной маски не исключает полностью возможности заражения коронавирусом. Более того, применяющие маску люди могут менять свое поведение, забывая о других мерах профилактики заболевания COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
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Вуйнович подчеркивает, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты. По словам представителя ВОЗ, физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска.

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска",— заявила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

Маска защищает не полностью, и больше чем 2 часа носить ее нельзя, напомнила Вуйнович.. Если не соблюдать дистанцию и не мыть руки, то человек заболеет даже при ее использовании.

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