В ВОЗ заявили о рисках применения маски

Лучше соблюдать дистанцию

Использование защитной маски не исключает полностью возможности заражения коронавирусом. Более того, применяющие маску люди могут менять свое поведение, забывая о других мерах профилактики заболевания COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович подчеркивает, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты. По словам представителя ВОЗ, физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска.

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска",— заявила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

Маска защищает не полностью, и больше чем 2 часа носить ее нельзя, напомнила Вуйнович.. Если не соблюдать дистанцию и не мыть руки, то человек заболеет даже при ее использовании.

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