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Россиян предупредили о новых видах связанного с коронавирусом мошенничества

09:08
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Зафиксировано несколько схем

Мошенники используют тему коронавируса в новых схемах, разработанных для хищения данных и финансов у россиян. Преступники применяют методы социальной инженерии, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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В частности, злоумышленники адаптируются к тому, что большинство россиян теперь работает из дома. По данным Кузнецова, с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса видеосвязи Zoom, популярного у работающих удаленно.  При этом 25% из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

"Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, "компенсации за ущерб от вируса" — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные", - рассказал представитель банка агентству РИА Новости.

Еще одна схема – телефонный звонок с сообщением гражданам, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом. Приезжают "специалисты" для взятия теста, который они оценивают в 5 тысяч рублей,  после получения денег мошенники исчезают.

"В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги", - подчеркнул зампред правления Сбербанка.

Кузнецов рассказал, что поступают звонки и от имени работников городских поликлиник. Жертвам сообщают о серьезных проблемах по результатам анализов. Опасаясь за свое здоровье, граждане соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств, которые при ближайшем рассмотрении оказываются пищевыми добавками - но мошенники с деньгами к тому времени уже далеко. Россиян призвали к бдительности.

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