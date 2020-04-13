"Осталась 31 тысяча": Рыбин и Сенчукова продают недвижимость из-за безденежья

Из-за коронавируса пара осталась без работы

Певец Виктор Рыбин пожаловался, что из-за коронавируса он вместе с женой – Натальей Сенчуковой – остались без работы и средств к существованию. Все деньги, по его словам, "сжирает" дом-теплоход. Из-за бедственного положения пара даже готова обратиться за помощью к друзьям.

"Заработки исчезли. У нас с Натальей дошло до смешного — осталась 31 тысяча рублей, все! Это честно. У меня хобби, которое жрет деньги. Мой дом-теплоход все сожрал. Пока в долги мы не влезли", - пожаловался Виктор Рыбин.

Осложняет семейное положение пары и неудачное решение в бизнесе. 15 лет назад певец вложился в строительство спортивного комплекса, но под влиянием других людей вскоре решил переделать здание под торговый центр. Строительством занимался брат Сенчуковой на взятые в кредит деньги. Но в 2014 году он все потерял. Чтобы расплатиться с кредитом, брату певицы пришлось даже продать квартиру, пишет kp.ru.

Теперь звездной паре приходится ежемесячно платить за недострой арендую плату. Чтобы рассчитаться с долгами, Рыбин и Сенчукова выставили здание на продажу за 129 миллионов рублей. Именно столько они потратили на него.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"