Рэпер ST и Ассоль Васильева впервые показали лицо дочери

Малышке исполнился месяц

Известный рэпер ST и его супруга Ассоль Васильева стали родителями месяц назад. У пару родилась дочь, которую назвали красивым именем Эстель.

Роды, по признанию молодых родителей, прошли не так гладко, как они планировали. Врачи настояли на кесаревом сечении. Несмотря на хирургическое вмешательство, Васильева быстро пошла на поправку, и уже через несколько дней новоиспеченный отец забрал жену с новорожденной дочерью домой.

Снимки Эстель появлялись в инстаграме родителей и раньше, но в честь первого месяца со дня рождения ST и Васильева впервые решили показать лицо дочери. Фотографии появились одновременно в их аккаунтах.

"Только посмотрите какие нежные и милейшие кадры. Как с открыток, да?" – подписала фотографии Ассоль.

Поклонники пришли в восторг от публикации. "Такие волосюшки", - пишет igrvnk. "Какие сладушки", - соглашается neonillaaa. "Лапа такая. Храни господь тебя, Эстель!, - вторит mashaegoza.

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