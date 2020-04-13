ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рэпер ST и Ассоль Васильева впервые показали лицо дочери

09:33
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Малышке исполнился месяц

Известный рэпер ST и его супруга Ассоль Васильева стали родителями месяц назад. У пару родилась дочь, которую назвали красивым именем Эстель.

Роды, по признанию молодых родителей, прошли не так гладко, как они планировали. Врачи настояли на кесаревом сечении. Несмотря на хирургическое вмешательство, Васильева быстро пошла на поправку, и уже через несколько дней новоиспеченный отец забрал жену с новорожденной дочерью домой.

Снимки Эстель появлялись в инстаграме родителей и раньше, но в честь первого месяца со дня рождения ST и Васильева впервые решили показать лицо дочери. Фотографии появились одновременно в их аккаунтах.

"Только посмотрите какие нежные и милейшие кадры. Как с открыток, да?" – подписала фотографии Ассоль.

Поклонники пришли в восторг от публикации. "Такие волосюшки", - пишет igrvnk. "Какие сладушки", - соглашается neonillaaa.  "Лапа такая. Храни господь тебя, Эстель!, - вторит  mashaegoza.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Рэпер ST и Ассоль Васильева
Рэпер ST и Ассоль Васильева
Рэпер ST с женой и дочерью
Рэпер ST с женой и дочерью
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.