Собянин открыл коронавирусный стационар на базе ГКБ № 31

Медучреждение перепрофилировали

В Москве первых пациентов с подозрением на коронавирус принял новый стационар на базе ГКБ №31. Больницу в понедельник открыл Сергей Собянин.

Чтобы своевременно оказывать помощь зараженным, медучреждение полностью перепрофилировали - провели ремонт в четырех корпусах, палаты оснастили необходимым оборудованием, а количество коек увеличили почти на сто штук - до 692, передает "ТВ Центр".

В необходимом объеме закуплены лекарственные препараты и антисептические средства. Помощь больным оказывают более 220 врачей и 329 медсестер. Стационар в 31-ой ГКБ стал одним из четырех, заработавших сегодня, а всего пациентов с коронавирусной инфекцией принимают уже 29 столичных клиник

"Каждый день в Москве мы запускаем одну или несколько клиник по борьбе с COVID-19. 31-ая клиника - одна из лучших в Москве, здесь все компетенции работы, и с инфарктниками, инсультниками, онкология, другие заболевания. Практически весь спектр медицинской помощи. Это очень важно, потому что люди, которые поступают с диагнозом COVID-19, очень многие из них имеют букет хронических заболеваний и очень важно оказывать не только инфекционную помощь, но и целый ряд других компетенций", - рассказал Собянин.

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