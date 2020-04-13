Регионы России открывают дополнительные койки для больных коронавирусом

Однако многие граждане относятся к ситуации легкомысленно

Правительство определило медицинские организации в регионах, которые смогут принимать пациентов с диагнозом COVID-19. Соответствующее распоряжение в понедельник подписал Михаил Мишустин. По всей России уже разворачиваются новые резервные койки в больницах для людей с коронавирусом.

Находящиеся в режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом, регионы открывают дополнительные койки для приема инфицированных. В Находке Приморского края инфекционный госпиталь развернули на базе отдельно стоящего здания. Перед входом - палатка-шлюз для предварительной санобработки. Внутри - две зоны: для тех, кто уже болен и граждан с подозрением на коронавирус. Штат медиков уже укомплектован, оборудование самое современное.

Об увеличении числа коек в больницах речь - на оперативном совещании председателя правительства с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

"Мы достаточно оперативно эти поручения проработали и подписали распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать заболевшим коронавирусом. Главы субъектов РФ должны в кратчайшие сроки принять необходимые нормативные документы, чтобы направлять туда пациентов. Поручаю Министерству здравоохранения вести постоянный мониторинг использования коечного фонда и ежедневно докладывать о ситуации в правительство", - сообщил Михаил Мишустин.

Также правительство выделило около 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Ввести их на совещании с главами регионов 8 апреля предложил Владимир Путин. Но в то время, когда власти предпринимают все меры для уменьшения числа зараженных, а врачи сутками проводят на работе, многие граждане по-прежнему относятся к ограничениям легкомысленно.

В разгар дня на Владивостокской набережной полно народу. Некоторые бегают от полиции быстрее пони. Итог, тем не менее, всегда один: задержание, протокол, штраф - в Приморье до трех тысяч рублей. Куда более крупные наказания ждут предприятия, которые во время самоизоляции не прекратили работу, хотя явно не являются объектами, обеспечивающими жизнедеятельность.

Так, в Волгограде полиция закрыла банный комплекс. По итогам проверки выяснилось, что заведение будет непросто оштрафовано - возбуждены дела за нелегальную торговлю алкоголем и оказание интимных услуг. А в Петербурге к товарам первой необходимости свой ассортимент почему-то отнесли владельцы мотоэкипировки. Теперь байкерам какое-то время придется обойтись без обновления гардероба к сезону.

На улицах многих российских городов теперь люди в специальной экипировке. Подразделения МЧС и Минобороны проводят обработку медучреждения, предприятий, улиц и парков. Дезинфекция проходит и в Вязьме Смоленской области. Накануне город закрыли из-за вспышки коронавируса. Заболевание заподозрили у 86 постояльцев дома-интерната. Тестирование уже прошли 306 человек, в том числе персонал. У одного человека диагноз подтвержден.

Известно, что он недавно вернулся из отпуска во Вьетнаме. До особого распоряжение въехать в Вязьму и выехать из города могут только обладатели местной регистрации.

В Петербурге самые дисциплинированные домоседы, по данным статистики, пенсионеры. А чтобы пожилым было легче соблюдать режим самоизоляции, все больше предприятий и организаций подключаются к доставке товаров первой необходимости. Рестораны, кафе и магазины собирают продуктовые наборы, волонтеры разносят их по домам.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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