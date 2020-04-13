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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 2 млн

12:44
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Особенно тяжелая ситуация в США

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 1 миллион 850 тысяч человек. Погибших уже 114 тысяч. Самой тяжёлой ситуация остаётся в США. В стране более полумиллиона инфицированных, передает "ТВ Центр".
Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2558

Впервые в американской истории на территории всех штатов объявлен режим масштабного бедствия. По мнению медиков, причиной такой эпидемии стали поздно принятые меры - США опоздали на два месяца. В результате в стране с самой крупной экономикой и медицинским бюджетом не хватает не только лекарств и персонала, но и мест в больницах, и даже в моргах и на кладбищах. Умерших хоронят в наспех вырытых братских могилах.

По числу заболевших в мире за США со значительным отрывом следуют европейские страны - Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Из-за введённого там карантина накануне пасхальные службы в католических храмах прошли без прихожан - верующие смотрели их по трансляции.

А в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с ежедневным подвигом врачей на статую Христа Спасителя с помощью видеопроекции надели медицинский халат.

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