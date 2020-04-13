"Брали опытом и решимостью": рассекречены документы об освобождении Вены

Солдат-освободителей местные жители встречали восторженно

Министерство обороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских захватчиков. На сайте ведомства появился новый мультимедийный раздел, где представлены уникальные фотографии, сводки с фронтов, наградные листы и отчёты о действиях солдат. Материалы свидетельствуют: в австрийской столице Красная армия столкнулась с колоссальным сопротивлением.

Дерзкая, изящная, словно из учебника военного искусства. Все это – о Венской наступательной операции Красной армии. Город гитлеровцы намеревались удержать во что бы то ни стало – по прямому приказу фюрера. Австрия – его родина, и единственный оставшийся к тому времени нефтяной бассейн для подпитки немецких танков и самолетов, а ее столица – важнейший транспортный узел. А потому для сдерживания войск 2-го и 3-го Украинского фронта Гитлер перебросил элитную 6-ю танковую армию СС.

Наступление на Вену началось в марте 45-го – тогда в районе города Секешфехервар наши солдаты прорвали мощную линию обороны. Красноармейцы продвигались до 26 километров в сутки. И это несмотря на ожесточенное сопротивление врага, передает "ТВ Центр".

К четвертому апреля советские войска веером вышли к предместьям Вены. Красивейший город к тому моменту превращен гитлеровцами в мощный укрепрайон – меньше всего они тревожились о сохранности всемирно известных памятников архитектуры. На улицах баррикады, минные заграждения, артиллерийские орудия всех калибров.

"Противник собрал в городе свои наличные силы и бросает в бой все отдельные части, подразделения и полувоенные части Венского гарнизона. Поспешно производится мобилизация городской полиции, под угрозой расстрелов в отряды фольксштурма сгоняется совершенно необученное гражданское население", - говорится в документах.

И напротив, спасение мирных жителей и культурного наследия для советского командования имело огромное значение. А потому тяжелую артиллерию было приказано использовать минимально.

"Маршал Толбухин обратился к жителям Вены: "Гитлеровцы хотят превратить ваш город в поле боя. Ради сохранения столицы, ее памятников культуры не давайте гитлеровцам минировать и разрушать город", - отмечается в документах.

Многие венцы откликнулись на призыв. Но они не в силах были предотвратить подрыв старинных мостов через Дунай. В разгар боев невредимым остался лишь один – Имперский. На его штурм направили Дунайскую флотилию. В рядах матросов, многие из которых погибли в тот день, был 19-летний Георгий Юматов, будущий народный артист. Он получил тяжелые ранения.

Низвергнутых орлов со свастикой моментально сменили австрийские национальные флаги, семь лет пылившиеся после аншлюса с Германией. Советское правительство всегда подчеркивало: задача Красной Армии состояла в том, чтобы помочь австрийскому народу восстановить независимость и демократические свободы.

Солдат-освободителей местные жители встречали восторженно, из окон домов доносились звуки аккордеонов и скрипок. И годы спустя о тех героических и радостных событиях напоминает всеми любимый "Майский вальс"

Егор Киселёв, Михаил Федоров, "ТВ Центр".

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