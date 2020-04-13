У православных началась Страстная неделя

Она завершится Пасхой

У православных россиян в понедельник начинается Страстная седмица. Так называется последняя и самая строгая неделя Великого поста. Который окончится в ночь с субботы на воскресенье торжественной встречей праздника Пасхи.

Каждый из шести дней перед этим именуется "великим" и посвящён последним событиям в земной жизни и страданиям Христа Спасителя. По традиции, во время Страстной седмицы верующие чаще посещают храмы. Однако в этом году богослужения в столичном регионе будут проходить без прихожан, передает "ТВ Центр".

Верующим рекомендуется молиться дома и смотреть онлайн-трансляции. О необходимости таких мер в условиях борьбы с эпидемией заявили в Московской патриархии.

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