ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аномальный снегопад прошелся по России (видео)

12:15
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Нарушено транспортное сообщение

Сразу несколько российских регионов оказались во власти апрельской метели. Аномальные снегопады парализовали движение по дорогам в Мордовии, Пензенской и Саратовской областях, сообщает "ТВ Центр".
Москвичей разочаровали прогнозом погоды на Пасху

За сутки там выпало более трети месячной нормы осадков. Сотни автомобилей застряли в снежном плену, в частности на федеральной трассе "Дон". Без электричества оказались более полусотни населённых пунктов. Ураганный ветер валил деревья и срывал крыши с домов. В настоящее время снегопады в Поволжье прекратились, последствия непогоды устраняют аварийные службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Спасатели МЧС работают во время снегопада на трассе
Спасатели МЧС работают во время снегопада на трассе
Снегопад
Снегопад
Спасатели работают в условиях бурана
Спасатели работают в условиях бурана
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.