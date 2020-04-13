Аномальный снегопад прошелся по России (видео)

Нарушено транспортное сообщение

Сразу несколько российских регионов оказались во власти апрельской метели. Аномальные снегопады парализовали движение по дорогам в Мордовии, Пензенской и Саратовской областях, сообщает "ТВ Центр".

За сутки там выпало более трети месячной нормы осадков. Сотни автомобилей застряли в снежном плену, в частности на федеральной трассе "Дон". Без электричества оказались более полусотни населённых пунктов. Ураганный ветер валил деревья и срывал крыши с домов. В настоящее время снегопады в Поволжье прекратились, последствия непогоды устраняют аварийные службы.

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