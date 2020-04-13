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Мишустин сообщил о новых мерах поддержки в условиях пандемии

10:02
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Средства выделяются из резервного фонда

Несмотря на пандемию коронавируса, пациентам с другими заболеваниями помощь будет оказываться своевременно. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и губернаторам регионов следить, чтобы больные не остались без внимания медперсонала.
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А на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с COVID-19Ю российское правительство выделило около 50 миллиардов рублей.

"Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Российский премьер также сообщил, что из резервного фонда выделят около 640 миллионов рублей моногородам - на оснащение коек для лечения больных коронавирусом.

Что касается предприятий малого и среднего бизнеса, деятельность которых приостановлена из-за пандемии, то для них кабмин намерен утвердить годовую рассрочку по налогам, уплата которых сейчас отложена, передает ТАСС.

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