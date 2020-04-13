Данные о заразившихся коронавирусом в России на утро 13 апреля

Число заболевших превысило 15 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в России в воскресенье увеличилось на рекордные 2186 случаев. Всего диагноз подтвержден у 15770 человек. Из них свыше 10 тысяч - в Москве.

Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в 52 регионах. Больше всего в столице - 1306, по области - 278. Также в четверке лидеров по суточному приросту - Санкт-Петербург (69) и Мурманская область (61). В остальных субъектах значительно меньше.

Число проведенных тестов, по данным Роспотребнадзора, превысило 1 миллион 300 тысяч. За прошлые сутки из больниц выписаны 246 человек, за весь период уже 1045. Скончались еще 24 пациента с коронавирусом. С начала пандемии болезнь унесла жизни 130 россиян.

Указанные данные актуальны по состоянию на 8:00 13 апреля.

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