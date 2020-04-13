В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек

Динамика положительная

В столице растет число пациентов, выздоровевших после лечения от COVID-19. Так, за сутки из медучреждений выписали еще 150 человек с коронавирусом.

"Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации", - сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего же число пациентов, которые выздоровели после заражения инфекцией, в Москве выросло до 837 человек, передает АГН "Москва".

Отметим, что на сайте мэрии Москвы заработал сервис цифровых пропусков. Уже в понедельник можно оформить цифровые документы, которые со среды станут обязательны для всех, кроме ряда категорий граждан.

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