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Оставшуюся без концертов Успенскую осудили за желание заработать на россиянах

10:33
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Певица готова поздравлять поклонников за несколько сотен тысяч рублей

Коронавирус серьезно ударил не только по бизнесу, но и по доходам российских звезд. Они вынуждены отменять концерты и корпоративы и учатся зарабатывать, не выходя из дома.

На бедственное положение пожаловалась и  Любовь Успенская. В своем инстаграме певица рассказала, что из-за новых обстоятельств многие остались без свадеб, юбилеев и других празднований. Чтобы заработать в это нелегкое время, певица решилась на отчаянный шаг, пишут Дни.ру. Своим подписчикам она предложила заказывать у нее видеопоздравления.

"Я с радостью запишу для вас видео-поздравление, которое навсегда останется с вами, будет неожиданным, подарит улыбку и приятные эмоции. За подробностями вы можете обратиться к моей PR-команде", - написала Успенская.

Однако подписчики певицы идею не оценили. В это трудное время, уверены они, записывать видеопоздравления можно было бы и бесплатно.

"Что, последний кусок доедаете?", "А как Вы помогли в борьбе больницам или людям?! "300 тысяч рублей объявили ваши люди! Люба, вы в курсе?", "Кому сейчас нужны видосы с вами? Хотя, что вам думать о людях?", "Побойтесь бога - людям есть нечего, а вы поздравления продаете. У вас и так миллионов хватает", "Люди молятся, чтоб эта гадость прошла, не затронула родных и близких, и тут купите поздравление от звёзды. Еще отпевание предложите",  - возмущаются подписчики.

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