ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей разочаровали прогнозом погоды на Пасху

10:36
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Резкого потепления не будет

Прогноз погоды от Гидрометцентра на пасхальный день разочаровал москвичей. На резкое потепление 19 апреля рассчитывать не приходится, предупредил научный руководитель организации Роман Вильфанд.
Теплая погода возвращается в Москву

"Бытует представление, что в пасхальный день погода значительно улучшается. Однако в Пасху бывает и дождь, бывает и очень жарко, и комфортная погода, самая разнообразная", - сказал синоптик. По прогнозам Вильфанда, на этот пасхальный праздник в Москве воздух прогреется до 10 градусов выше ноля.

Резкого "взлета" тепла, как отметил Вильфанда, не прогнозируется. Хотя градусов до 12-ти температура, возможно, и поднимется, приводит комментарий специалиста ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пасха
Пасха
Весна
Весна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.