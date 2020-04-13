Москвичей разочаровали прогнозом погоды на Пасху

Резкого потепления не будет

Прогноз погоды от Гидрометцентра на пасхальный день разочаровал москвичей. На резкое потепление 19 апреля рассчитывать не приходится, предупредил научный руководитель организации Роман Вильфанд.

"Бытует представление, что в пасхальный день погода значительно улучшается. Однако в Пасху бывает и дождь, бывает и очень жарко, и комфортная погода, самая разнообразная", - сказал синоптик. По прогнозам Вильфанда, на этот пасхальный праздник в Москве воздух прогреется до 10 градусов выше ноля.

Резкого "взлета" тепла, как отметил Вильфанда, не прогнозируется. Хотя градусов до 12-ти температура, возможно, и поднимется, приводит комментарий специалиста ТАСС.

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