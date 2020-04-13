Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Орбита цвета хаки"

Космические полёты с самого начала имели не только мирную, но и военную составляющую. И противостояние на орбите, стартовавшее с первыми запусками, с тех пор ни на миг не прекращалось. Другое измерение космоса – в специальном репортаже Петра Любимова "Орбита цвета хаки" - смотрите в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".