Космические полёты с самого начала имели не только мирную, но и военную составляющую. И противостояние на орбите, стартовавшее с первыми запусками, с тех пор ни на миг не прекращалось. Другое измерение космоса – в специальном репортаже Петра Любимова "Орбита цвета хаки" - смотрите в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Орбита цвета хаки"
12:04
- понедельник
- 13 апреля 2020
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