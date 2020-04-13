Система выдачи пропусков в Москве подверглась хакерской атаке

Несмотря на нагрузку, сервис работает

В Москве с 13 апреля начала работать система выдачи цифровых пропусков для передвижения по городу в условиях угрозы коронавируса. В первые часы работы сервиса было подано свыше 700 тысяч заявок.

Столичные власти предупредили, что из-за высокой нагрузки на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа на заявку. Кроме того, в понедельник сайт мэрии подвергся масштабным хакерским атакам, сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Система сейчас беспрецедентная. Мы сегодня за последние три часа испытали атак, думаю, что заказных, столько, сколько не испытывали за последние два квартала. Нас очень упорно пытаются сломать, при этом форма все равно работает, у нас эта инфраструктура отточена годами, но сложности с доступом однозначно возникают", - заявил он в эфире "Эхо Москвы".

В свою очередь, столичный оперативный штаб сообщил, что зафиксированы бот-атаки на сервера сайта мэрии. Они идут в том числе из-за рубежа.

С 15 апреля наличие цифрового пропуска для поездок на личном и общественном транспорте в Москве станет обязательным. Доступно два вида цифровых пропусков: для работников организаций, деятельность которых не приостановлена указом мэра Москвы, и для разового передвижения с целью посещения медицинской организации или для других личных целей.

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