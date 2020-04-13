ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Система выдачи пропусков в Москве подверглась хакерской атаке

10:53
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Несмотря на нагрузку, сервис работает

В Москве с 13 апреля начала работать система выдачи цифровых пропусков для передвижения по городу в условиях угрозы коронавируса. В первые часы работы сервиса было подано свыше 700 тысяч заявок.

Сервис оформления цифровых пропусков заработал на сайте мэрии
Как получить пропуск для поездок по Москве

Столичные власти предупредили, что из-за высокой нагрузки на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа на заявку. Кроме того, в понедельник сайт мэрии подвергся масштабным хакерским атакам, сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Система сейчас беспрецедентная. Мы сегодня за последние три часа испытали атак, думаю, что заказных, столько, сколько не испытывали за последние два квартала. Нас очень упорно пытаются сломать, при этом форма все равно работает, у нас эта инфраструктура отточена годами, но сложности с доступом однозначно возникают", - заявил он в эфире "Эхо Москвы".

В свою очередь, столичный оперативный штаб сообщил, что зафиксированы бот-атаки на сервера сайта мэрии. Они идут в том числе из-за рубежа.

С 15 апреля наличие цифрового пропуска для поездок на личном и общественном транспорте в Москве станет обязательным. Доступно два вида цифровых пропусков: для работников организаций, деятельность которых не приостановлена указом мэра Москвы, и для разового передвижения с целью посещения медицинской организации или для других личных целей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Медик за компьютером
Медик за компьютером
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.