Объявлен размер штрафа за нарушение пропускного режима в Москве

Злостных нарушителей могут и заблокировать

Нарушение пропускного режима в Москве будет караться штрафами. Накажут как за неиспользование цифровых пропусков, так и за различные нарушения.

"От 1тысячи до 40 тысяч рублей в зависимости от состава, повторов нарушений",- сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Лысенко подчеркнул: особо жесткие меры будут приняты к гражданину, который обязан сидеть дома. Если он попытается оформить пропуск, последует наказание в соответствии с указом мэра столицы и кодексом административных нарушений. Сам же пропуск будет заблокирован, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что указом мэра Москвы Сергея Собянина в столице с 15 апреля вводится пропускной режим. Пропуска обязательны для поездок на личном и общественном транспорте. Оформить их можно, начиная с 13 апреля, на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

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