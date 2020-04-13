ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлен размер штрафа за нарушение пропускного режима в Москве

11:07
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Злостных нарушителей могут и заблокировать

Нарушение пропускного режима в Москве будет караться штрафами. Накажут как за неиспользование цифровых пропусков, так и за различные нарушения.
Собянин объяснил порядок действия цифровых пропусков в Москве

"От 1тысячи до 40 тысяч рублей в зависимости от состава, повторов нарушений",- сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Лысенко подчеркнул: особо жесткие меры будут приняты к гражданину, который обязан             сидеть дома. Если он попытается оформить пропуск, последует наказание в соответствии с указом мэра столицы и кодексом административных нарушений. Сам же пропуск будет заблокирован, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что указом мэра Москвы Сергея Собянина в столице с 15 апреля вводится пропускной режим. Пропуска обязательны для поездок на личном и общественном транспорте. Оформить их можно, начиная с 13 апреля, на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Инспектор ГИБДД проводит проверку документов у водителя в связи с эпидемией короновируса
Инспектор ГИБДД проводит проверку документов у водителя в связи с эпидемией короновируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.