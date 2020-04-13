В России за сутки скончались 18 человек с коронавирусом

Число заболевших продолжает расти

В России за минувшие сутки коронавирус выявили ещё у 2558 человек. Это последние данные оперативного штаба. Скончались 18 пациентов, 179 - выздоровели, передает "ТВ Центр".

Всего в стране 18328 зараженных, вылечились 1470 человек. Первый случай заболевания зафиксирован в Ненецком автономном округе. В Роспотребнадзоре сообщили: уже проведено свыше миллиона 300 тысяч тестов. Под постоянным наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся более 140 тысяч человек.

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