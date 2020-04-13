Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

Оформить документ можно тремя способами

Цифровые пропуска для поездок по Москве и Московской области станут обязательными с 15 апреля. Оформлять их начали уже с понедельника, 13-го. Оформить документ совсем нетрудно, предусмотрено три способа этой процедуры.

"С 13 апреля москвичи смогут подать заявки на получение цифровых пропусков. Со среды, 15 апреля, такой пропуск станет обязательным для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв, они оформляются бесплатно", - говорится в пояснительном материале на сайте мэра столицы.

Первый метод, как сказано в статье – оформление пропуска онлайн на том же сайте mos.ru. После авторизации на портале выбираете услугу "Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы". Вам предложат ввести необходимые данные и подать заявку.

Получить документ можно также, позвонив в единую справочную службу Правительства Москвы. Номер телефона: +7 (495) 777-77-77. У вас запросят необходимую информацию, оператор сам заполнит данные для цифрового пропуска – и продиктует код, который надо будет записать, а при проверке назвать.

Наконец, цифровой пропуск можно получить с помощью СМС, отправленного на номер 7377. В ответном СМС придет код.

В статье подчеркивается, что услуга эта бесплатная. Если вам предлагают приобрести цифровой пропуск за деньги – это мошенники.

Цифровой пропуск не понадобится тем, кто передвигается пешком с соблюдением установленных мер предосторожности – таких, как соблюдение дистанции от других людей. В то же время, документ нужен, если вы воспользовались общественным транспортом – независимо от того, едете ли вы на работу или по личным делам.

Нарушителей режима ждет, для начала, предупреждение, а затем и штраф – от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Если же действие повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, штраф возрастет - от 15 до 50 тысяч рублей. Такое же наказание - за повторное нарушение. Если без пропуска задержат автомобилиста, то ему придется заплатить 5 тысяч рублей и лишиться машины, которую отправят на штрафстоянку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"