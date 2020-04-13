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Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

11:31
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Оформить документ можно тремя способами

Цифровые пропуска  для поездок по Москве и Московской области станут обязательными с 15 апреля. Оформлять их начали уже с понедельника, 13-го. Оформить документ совсем нетрудно, предусмотрено три способа этой процедуры.
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"С 13 апреля москвичи смогут подать заявки на получение цифровых пропусков. Со среды, 15 апреля, такой пропуск станет обязательным для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв, они оформляются бесплатно", - говорится в пояснительном материале на сайте мэра столицы.

Первый метод, как сказано в статье – оформление пропуска онлайн на том же сайте mos.ru. После авторизации на портале выбираете услугу "Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы". Вам предложат ввести необходимые данные и подать заявку.

Получить документ можно также, позвонив в единую справочную службу Правительства Москвы. Номер телефона: +7 (495) 777-77-77. У вас запросят необходимую информацию, оператор сам заполнит данные для цифрового пропуска – и продиктует код, который надо будет записать, а при проверке назвать.

Наконец, цифровой пропуск можно получить с помощью СМС, отправленного на номер 7377. В ответном СМС придет код.

В статье подчеркивается, что услуга эта бесплатная. Если вам предлагают приобрести цифровой пропуск за деньги – это мошенники.

Цифровой пропуск не понадобится тем, кто передвигается пешком с соблюдением установленных мер предосторожности – таких, как соблюдение дистанции от других людей. В то же время, документ нужен, если вы воспользовались общественным транспортом – независимо от того, едете ли вы на работу или по личным делам.

Нарушителей режима ждет, для начала, предупреждение, а затем и штраф – от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Если же действие повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, штраф возрастет - от 15 до 50 тысяч рублей. Такое же наказание  - за повторное нарушение. Если без пропуска задержат автомобилиста, то ему придется заплатить 5 тысяч рублей и лишиться машины, которую отправят на штрафстоянку.

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