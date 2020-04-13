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Вакцину от коронавируса протестируют на котиках

11:34
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Эти животные наиболее восприимчивы к вирусу

Ученые нашли идеальных, по их мнению, животных для тестирования вакцины от нового коронавируса. Лучше всего для этого походят кошки, поскольку они наиболее восприимчивы к COVID-19.

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На мысли о возможности тестирования вакцины от коронавируса на кошках ученых подтолкнуло обследование этих животных в китайском Ухане. Проверка на наличие антител к SARS-CoV-2 выявила, что 14,7% исследованных животных были заражены. Подцепить коронавирусную заразу они могли и от человека, поскольку зараженных питомцев чаще находили у заболевших хозяев.

Кошки действительно восприимчивы к патогену в плане выработки антител, рассказал газете "Известия" сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов. Поэтому их можно использовать для испытания вакцины.

"Возможно, в природе бездомные кошки, питаясь летучими мышами, могли заразиться новым коронавирусом от них. Есть также вероятность передачи вируса от особи к особи воздушно-капельным путем. Ввиду восприимчивости к вирусу и близости к человеку кошек можно рассматривать как потенциальный объект для тестирования вакцин", - заявил ученый.

Однако испытания на кошках будут стоить гораздо дороже, чем на лабораторных животных. Эксперты говорят, что питомников с чистыми линиями хвостатых, которые подходили бы для работы, крайне мало.

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