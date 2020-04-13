"Найдем и подстрижем": российский чиновник пожаловался на угрозы парикмахеров

Салоны красоты проследят, чтобы он не подстригся до окончания режима самоизоляции

Вице-премьер Удмуртии Александр Свинин пожаловался на угрозы, которые ему присылают владельцы закрытых из-за режима самоизоляции парикмахерских.

"Владельцы либо сотрудники парикмахерских салонов даже писали прямые угрозы, что: "если мы увидим, что вы пострижетесь до того, как салоны будут открыты, мы вас найдем - и...", - рассказал Свинин в прямом эфире в своем инстаграме. Он предположил, что его могут насильно подстричь, или принять "какие-то еще меры".

Свинин заверил возмущенных парикмахеров, что салоны красоты могут скоро снова открыться, если ситуация с коронавирусом в регионе не будет ухудшаться. При этом, по его данным, в Удмуртии некоторые парикмахеры стали оказывать услуги на дому. Делать этого тоже нельзя, каждое сообщение о нарушении режима самоизоляции будет направляться в полицию.

Говоря о своей стрижке, Александр Свинин напомнил, что чиновники находятся в тех же условиях, что и обычные граждане.

По данным на 13 апреля, в Удмуртии подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом. Три человека успешно вылечились. В целом по России число зараженных превысило 18 тысяч. Скончались 148 человек.

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