Москвичам посоветовали переждать пик заявок на цифровые пропуска

Времени достаточно, успокоили столичные власти

Московские власти призвали жителей столицы не создавать ажиотаж, стараясь заранее заказать цифровые пропуска. Пиковые нагрузки на сервисы лучше переждать – тем более, что времени для получения документа достаточно.

"Сейчас виснет все, атаки неизбежны, но мы их всех отобьем, это все пройдет. У нас достаточно времени, чтобы оформить пропуск, не надо сейчас создавать ажиотаж и пытаться на 15 апреля всем в один момент его сделать. Сейчас пройдет пик, и спокойно все дооформят", - сказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля. Лысенко пояснил, что власти специально не запускают мобильное приложение для оформления документа - оно усложняет инфраструктуру и делает ее более уязвимой для атак.

По словам главы департамента, сейчас при оформлении пропуска онлайн лучше сразу открывать прямую ссылку на электронную форму: nedoma.mos.ru. Лысенко пояснил, что это существенно упростит доступ. Можно звонить на телефон +7 (495) 777-77-77. Однако сейчас это не лучший вариант – так как у многих возникают вопросы по поводу документа, люди пытаются выяснить подробности у операторов. Легче подать заявку, отправив СМС на номер 7377, передает "Интерфакс".

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