ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам посоветовали переждать пик заявок на цифровые пропуска

12:16
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Времени достаточно, успокоили столичные власти

Московские власти призвали жителей столицы не создавать ажиотаж, стараясь заранее заказать цифровые пропуска. Пиковые нагрузки на сервисы лучше переждать – тем более, что времени для получения документа достаточно.
Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

"Сейчас виснет все, атаки неизбежны, но мы их всех отобьем, это все пройдет. У нас достаточно времени, чтобы оформить пропуск, не надо сейчас создавать ажиотаж и пытаться на 15 апреля всем в один момент его сделать. Сейчас пройдет пик, и спокойно все дооформят", - сказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля. Лысенко пояснил, что власти специально не запускают мобильное приложение для оформления документа - оно усложняет инфраструктуру и делает ее более уязвимой для атак.

По словам главы департамента, сейчас при оформлении пропуска онлайн лучше сразу открывать прямую ссылку на электронную форму: nedoma.mos.ru. Лысенко пояснил, что это существенно упростит доступ. Можно звонить на телефон +7 (495) 777-77-77. Однако сейчас это не лучший вариант – так как у многих возникают вопросы по поводу документа, люди пытаются выяснить подробности у операторов. Легче подать заявку, отправив СМС на номер 7377, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Инспектор ГИБДД проводит проверку документов у водителя в связи с эпидемией короновируса
Инспектор ГИБДД проводит проверку документов у водителя в связи с эпидемией короновируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.