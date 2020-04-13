"Я не враг для Павла": сбежавшая от побоев Прилучного Муцениеце вышла на связь

Актриса находится в безопасности

Агата Муцениеце вышла на связь после заявлений о побоях со стороны своего мужа – актера Павла Прилучного. Звезда выложила в своем инстаграме новые фотографии детей и рассказала о том, как живет сейчас.

Муцениеце заверила, что она и дети находятся в безопасности. Она поблагодарила всех за слова поддержки и извинилась за то, что скандал в семье вышел на публику.

"Все, что сейчас происходит для меня - тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует, только решение проблемы и далее, все участники истории - начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму!" – написала она (орфография и пунктуация сохранены, - прим. редакции).

По словам актрисы, для себя она сделала выводы и поняла свои ошибки. Больше супруга Павла Прилучного постарается их не совершать. Сейчас Муцениеце планирует обрести счастье и показать детям, что семья – свет, радость, веселье и смех, а не скандалы.

На прошлой неделе Агата Муцениеце обвинила своего мужа Павла Прилучного в том, что он поднял на неё руку и довел до слёз детей. Актриса также заявила, что Павел "уже 10 дней не просыхает" и выгоняет ее из дома.

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