На грани жизни и смерти: Борис Джонсон рассказал, кто ему помог в реанимации

Его состояние было критическим

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своем лечении от коронавирусной инфекции. По его словам, в реанимации его состояние было весьма тяжелым, передает РИА Новости.

"Я хочу особенно отметить двух медсестер, которые находились у моей кровати в течение 48 часов, когда развязка могла быть какой угодно", - сказал Джонсон, добавив, что они каждую секунду следили за его состоянием.

Отметим, что Джонсон пока не может полноценно работать. Он был выписан из больницы накануне. Некоторое время британский премьер будет находиться в своей загородной резиденции.

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