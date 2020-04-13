Group-IB заявила о нескольких атаках хакеров на мос.ру

Но система выдачи электронных пропусков работает

Компания Group-IB зафиксировала несколько DDoS-атак на инфраструктуру Москвы, в том числе на портал mos.ru. Сейчас ведется расследование этих инцидентов, сообщил генеральный директор компании Илья Сачков.

"13 апреля сайт mos.ru начал испытывать повышенные нагрузки, связанные не только с большим количеством пользователей, желающих получить цифровой пропуск, но и с кибератаками, природа и атрибуция которых исследуется нами. О результатах анализа сообщим дополнительно", - сказал он.

Ранее глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что система выдачи электронных пропусков в столице работает, несмотря на хакерские атаки.

С 15 апреля наличие цифрового пропуска для поездок на личном и общественном транспорте в Москве станет обязательным. Доступно два вида цифровых пропусков: для работников организаций, деятельность которых не приостановлена указом мэра Москвы, и для разового передвижения с целью посещения медицинской организации или для других личных целей.

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