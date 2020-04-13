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Group-IB заявила о нескольких атаках хакеров на мос.ру

12:28
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Но система выдачи электронных пропусков работает

Компания Group-IB зафиксировала несколько DDoS-атак на инфраструктуру Москвы, в том числе на портал mos.ru. Сейчас ведется расследование этих инцидентов, сообщил генеральный директор компании Илья Сачков.

Москвичам посоветовали переждать пик заявок на цифровые пропуска
Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

"13 апреля сайт mos.ru начал испытывать повышенные нагрузки, связанные не только с большим количеством пользователей, желающих получить цифровой пропуск, но и с кибератаками, природа и атрибуция которых исследуется нами. О результатах анализа сообщим дополнительно", - сказал он.

Ранее глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что система выдачи электронных пропусков в столице работает, несмотря на хакерские атаки.

С 15 апреля наличие цифрового пропуска для поездок на личном и общественном транспорте в Москве станет обязательным. Доступно два вида цифровых пропусков: для работников организаций, деятельность которых не приостановлена указом мэра Москвы, и для разового передвижения с целью посещения медицинской организации или для других личных целей.

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