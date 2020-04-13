ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

Изменился и порядок регистрации автомобилей

Прием экзаменов на право управления транспортными средствами временно остановлен. В Госавтоинспекции это объяснили ситуацией с коронавирусом.

"Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами", - сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

Понарьин отметил, что из-за коронавируса Госавтоинспекция также начала в особом порядке обменивать права и регистрировать автомобили. Что касается сроков, на которые вводятся эти изменения, источник ТАСС отметил, что сейчас определить их затруднительно. Все станет ясно по мере стабилизации общей ситуации в регионах.

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