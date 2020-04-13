ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

12:47
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Изменился и порядок регистрации автомобилей

Прием экзаменов на право управления транспортными средствами временно остановлен. В Госавтоинспекции это объяснили ситуацией с коронавирусом.
Объявлен размер штрафа за нарушение пропускного режима в Москве

"Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами", - сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

Понарьин отметил, что из-за коронавируса Госавтоинспекция также начала в особом порядке обменивать права и регистрировать автомобили. Что касается сроков, на которые вводятся эти изменения, источник ТАСС отметил, что сейчас определить их затруднительно. Все станет ясно по мере стабилизации общей ситуации в регионах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сдача практического экзамена на права в ГИБДД
Сдача практического экзамена на права в ГИБДД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.