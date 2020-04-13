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"У страха глаза велики": Песков отреагировал на слухи о возвращении 90-х

13:10
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Спикер Кремля назвал подобную информацию истеричными проявлениями

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на опасения того, что на фоне эпидемии COVID-19 в России якобы могут повториться 90-е годы.
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"Вы знаете, у страха глаза велики. Это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться", - сказал он.

По словам Пескова, полиция сейчас работает интенсивно, с повышенной нагрузкой. Спикер Кремля призвал не выстраивать "какие-то авральные графики" на основе отдельных случаев.

"Пусть даже они в ряде городов случаются, но совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует повышенного внимания", - приводит слова Пескова РИА Новости.

В начале апреля Песков рассказал, что возникший из-за пандемии COVID-19 кризис продолжится и в дальнейшем.

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