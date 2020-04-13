ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль поставил Москву в пример другим регионам

13:05
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Столица находится на передовой борьбы с коронавирусом

В Кремле считают, что опыт Москвы по борьбе с коронавирусом важен для других регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 2 млн

По его словам, Москва находится на передовой борьбы с коронавирусом, и наибольшая нагрузка приходится на столичную систему здравоохранения. Песков напомнил, что в городе уже создан "солидный резерв койко-мест", и работы по этому направлению продолжаются.

"Сейчас каждый глава региона самостоятельно принимает решения в координации с федеральным центром. И, безусловно, опыт того, как работает Москва, он важен для глав других регионов", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

В России до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса действует режим нерабочих дней.  В ряде регионов жители обязаны находиться в самоизоляции. Дома разрешено покидать в исключительных случаях. В столице с 15 апреля станет обязательным наличие цифрового пропуска для поездок по городу на личном и общественном транспорте.

По данным на 13 апреля, в России подтверждено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 2558. Больше всего новых случаев подтверждено в Москве — 1355. С начала распространения коронавируса в России умерли 148 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Курьер на велосипеде в период самоизоляции в Москве
Курьер на велосипеде в период самоизоляции в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.