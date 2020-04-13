Кремль поставил Москву в пример другим регионам

Столица находится на передовой борьбы с коронавирусом

В Кремле считают, что опыт Москвы по борьбе с коронавирусом важен для других регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва находится на передовой борьбы с коронавирусом, и наибольшая нагрузка приходится на столичную систему здравоохранения. Песков напомнил, что в городе уже создан "солидный резерв койко-мест", и работы по этому направлению продолжаются.

"Сейчас каждый глава региона самостоятельно принимает решения в координации с федеральным центром. И, безусловно, опыт того, как работает Москва, он важен для глав других регионов", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

В России до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса действует режим нерабочих дней. В ряде регионов жители обязаны находиться в самоизоляции. Дома разрешено покидать в исключительных случаях. В столице с 15 апреля станет обязательным наличие цифрового пропуска для поездок по городу на личном и общественном транспорте.

По данным на 13 апреля, в России подтверждено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 2558. Больше всего новых случаев подтверждено в Москве — 1355. С начала распространения коронавируса в России умерли 148 заболевших.

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