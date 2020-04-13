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Кремль оценил последствия сделки ОПЕК+

13:19
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Соглашение помогло избежать обвала цен

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти позволила избежать обвального падения цен на черное золото. Окончательный эффект можно будет оценить в длительной в перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас разные расчеты выполняются, безусловно, нужно в более длительной перспективе давать такие оценки и скорее это вопрос правительства, но, безусловно, эта сделка поможет удержать нефтяные цены от обвального снижения, это очевидно", - ответил Песков на вопрос журналиста..

Новое сокращение добычи черного золота было утверждено ОПЕК+ днем ранее. Стороны условились сократить добычу на 23% к уровню октября 2018 года в мае-июне, на 18% - до конца 2020 года и 14% - по апрель 2022 года включительно. То есть, добыча снизится первоначально примерно на 10 миллионов баррелей, затем на  8 и 6 миллионов. Для России и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки, напоминает РИА Новости.

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