Как получить цифровой пропуск для передвижения по Москве

Несмотря на все принятые ранее меры, число зараженных в Москве продолжает расти

Из-за пандемии коронавируса передвижение по Москве и области на любом транспорте со среды будет разрешено только при наличии специальных пропусков. Оформлять их начали в понедельник. На въезде в город сотрудники ГИБДД уже сейчас выборочно проверяют автомобили и выясняют, есть ли у водителя и пассажиров уважительная причина покинуть место самоизоляции.

Эти цифры красноречивее любых слов. За последние сутки в столице выявили 1355 новых случаев коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 11513 заболевших. Половина заболевших - младше 45 лет. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, передает "ТВ Центр".

В режиме самоизоляции до конца месяца должны находиться все горожане, за исключением тех, кто должен присутствовать на работе. На въездах в Москву инспекторы ДПС выборочно останавливают автомобили и выясняют у водителей цель приезда в город. У того, кто едет на работу, есть справка от работодателя. Остальным предписан режим самоизоляции. Отсутствие уважительной причины автоматически сулит штраф.

С 15 апреля цифровые коды станут обязательными для всех, кто планирует пользоваться личным или общественным транспортом. Пешеходов наличие цифрового пропуска не касается. Им по-прежнему необходимо отлучаться из дома только в случае крайней необходимости.

На Южнобутовской улице полицейские рейды патрулируют дворы. Погулять с собакой, вынести мусор, зайти в ближайший продуктовый магазин, аптеку, либо вызвать медицинскую помощь - вот те дела, по которым разрешен выход из дома.

Когда город вернется к обычной жизни, информацию об электронных пропусках можно будет забыть, а пока это знать необходимо. Начать оформление цифровых пропусков можно уже сейчас. Со среды 15 апреля 2020 года их наличие станет обязательным для всех поездок на личном или общественном транспорте. Значит, планируя перемещение по городу на такси, метро, МЦК, на электричке или наземном транспорте, о наличии пропуска стоит позаботиться заранее.

Пропуска - нескольких категорий. Работникам организаций, продолжающим трудовую деятельность, пропуск выдается до 30 апреля. Тем, кто собирается к врачу, нужно получить одноразовый пропуск. Но ездить - хоть каждый день. Дважды в неделю разрешена поездка в магазин, на дачу, на вокзал. Москвичам для поездок в Подмосковье нужно оформлять пропуск на портале мос.ру. Жителям Подмосковья для визита в столицу - на сайте мосрег.ру. Способов получения цифрового пропуска - три. На портале мос.ру, с помощью СМС на короткий номер 7377, либо по телефону единой справочной Правительства Москвы.

Получив пропуск, его необходимо распечатать или сохранить на любом устройстве, которое всегда носите с собой - планшет или телефон. И, что немаловажно, отклоняться от маршрута нельзя. Если цифровой код действителен, то проблем не будет. Нарушителю грозит штраф.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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