Разъяснен порядок конфискации автомобиля за поездку без пропуска в Москве

Первое наказание – штраф в 5 тысяч

Автомобили жителей столицы, которые с 15 апреля отправятся в поездку без цифрового пропуска, конфисковывать не будут. Нарушителей оштрафуют на первом же посту ГИБДД на 5 тысяч рублей, пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Во-первых, каждый автолюбитель, который едет на своем автомобиле после 15-го, должен понимать, что любой пост ГИБДД или сотрудник может его остановить и проверить пропуск - это важно. Второе: если пропуска не будет, ему будет выписан штраф в размере 5 тысяч. Машина конфискована не будет. Его попросят вернуться к месту проживания или к месту пребывания", - сказал Шапошников в эфире Первого канала.

Если водитель не послушает предупреждения и продолжит движение, то и на следующем посту ему выпишут такой же штраф и настоятельно попросят выполнить распоряжение. А особо упорные могут попасть под статью о неповиновении сотруднику полиции. В таком случае нарушитель окажется в полицейском участке, а его автомобиль отправится на штрафстоянку.

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