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В Москве пациентов принимают уже 29 коронавирусных стационаров

14:44
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Квалифицированная медицинская помощь заболевшим будет оказываться круглосуточно

В Москве первых пациентов с подозрением на коронавирус принял новый стационар на базе ГКБ №31. На открытии побывал мэр Сергей Собянин. В больнице развернуто около 700 коек, более 70 из них - реанимационные. Все они оснащены современным оборудованием.
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Кислородная маска и защитный костюм - новая обязательная форма медиков 31-ой городской больницы. А еще новый график работы - по 12 часов. На вооружении врачей - десятки аппаратов искусственной вентиляции легких. Закуплены партии противовирусных и антибактериальных препаратов. На базе одной из лучших столичных клиник городские власти разворачивают еще один коронавирусный стационар, передает "ТВ Центр".

"Каждый день в Москве мы запускаем одну или несколько клиник по борьбе с COVID-19. 31-ая клиника - одна из лучших в Москве, здесь все компетенции работы, и с инфарктниками, инсультниками, онкология, другие заболевания. Практически весь спектр медицинской помощи. Это очень важно, потому что люди, которые поступают с диагнозом COVID-19, очень многие из них имеют букет хронических заболеваний и очень важно оказывать не только инфекционную помощь, но и целый ряд других компетенций", - рассказал Собянин.

Хирурги, кардиологи и другие специалисты готовы к борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего больше двухсот врачей и трехсот медсестер будут принимать зараженных пациентов в стационаре круглосуточно.

Количество реанимационных коек увеличили в 2 раза. Все они оснащены необходимым оборудованием. В том числе рентгенами и аппаратами КТ. Это обеспечит точную диагностику. Переобустраивать пришлось и стационарное отделение.

Все палаты уже переоборудованы для больных с коронавирусной инфекцией.  Здесь все готово к приему первых пациентов. Кардинально менять ничего не пришлось. Главное было обеспечить подачу кислорода в палаты через кислородно-газификационные станции.

Все удобства - в палате. Кроме того, пациентов обеспечат 6-разовым питанием. Для соблюдения эпидемиологической безопасности приемное отделение разделят на несколько боксов с разными входами для приема и выписки больных. И первых пациентов с коронавирусной инфекцией стационар готов принимать уже сегодня.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Стационар в ГКБ №31
Стационар в ГКБ №31
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