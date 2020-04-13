Статую Христа-Искупителя "переодели" в медицинский халат (видео)

На статуе появилось слово "спасибо" на нескольких языках, в том числе русском

Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро "переодели" в белый медицинский халат в знак благодарности врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Видео публикует ТВЦ.RU.

Облачить статую на горе Кордова в халат удалось с помощью подсветки. В знак благодарности врачам на монументе появилось слово "спасибо" на пяти языках, в том числе русском. Кроме того, Христа подсветили в цвета флагов стран, которые сильнее других пострадали от коронавируса — США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии.

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