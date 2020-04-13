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Партнер Алена Делона и Бельмондо умер от коронавируса

14:01
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Актер сыграл десятки ролей в кино

Известный французский актер Морис Барье умер от коронавируса в возрасте 87 лет. Во Франции скончались от COVID-19 более 14 тысяч человек, выявлено 95 403 случаев заболевания.
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"Морис Барье, известный благодаря множеству ролей второго плана в кино и театре... умер в эти выходные от коронавируса в возрасте 87 лет", - сообщило французское издание Figaro.

Барье был многолетним партнером таких звезд французского кино, как Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо и Пьер Ришар. Сыгранные им роли исчисляются десятками. Это, в частности, агент Шаперон в "Высоком блондине в черном ботинке", владелец отеля в Ницце в фильме "Папаши", комиссар полиции в "Беглецах".

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