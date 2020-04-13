Оформить пропуск для поездок по Москве можно с помощью SMS

Пропуск станет обязательным с 15 апреля

В Москве с 15 апреля станет обязательным наличие цифрового пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Оформить его можно тремя способами, в том числе с помощью SMS.

Для этого этого нужно отправить сообщение на короткий номер 7377 с указанием цели поездки кодом, типа паспорта, а также его серию и номер, номер машины или карты "Тройка" (или "Стрелка"), ИНН организации и ее краткое наименование.

"Пример: пропуск*1*1*1234*123456*Р043МП177***1234567890*ООО "Ромашка" (в примере не используются карты "Тройка" и "Стрелка" (ставится звездочка)", - говорится в материале.

Более подробная информация доступна на сайте правительства Москвы.

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