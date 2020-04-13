ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил поддержать сервисы по доставке еды

14:41
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Компании могут получить субсидии

Онлайн-сервисы по доставке еды в России получат поддержку властей. Рассмотреть такую возможность поручил правительству президент России Владимир Путин. Частью такой поддержки может стать субсидирование доставки на период пандемии в стране.
В Кремле рассказали о скучающем по живому общению Путине

"Рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции", - сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что срок выполнения – до 15 мая 2020 года.

Список поручений президента кабмину составлен по итогам встречи главы государства с российскими предпринимателями. Она состоялась 26 марта. Меры должны поддержать российские предприятия, которые оказались в непростых условиях из-за ограничений, введенных на время пандемии коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.