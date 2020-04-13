Путин поручил поддержать сервисы по доставке еды

Компании могут получить субсидии

Онлайн-сервисы по доставке еды в России получат поддержку властей. Рассмотреть такую возможность поручил правительству президент России Владимир Путин. Частью такой поддержки может стать субсидирование доставки на период пандемии в стране.

"Рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции", - сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что срок выполнения – до 15 мая 2020 года.

Список поручений президента кабмину составлен по итогам встречи главы государства с российскими предпринимателями. Она состоялась 26 марта. Меры должны поддержать российские предприятия, которые оказались в непростых условиях из-за ограничений, введенных на время пандемии коронавируса.

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