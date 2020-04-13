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Секрет Пугачевой: что пить во время самоизоляции

15:13
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Напитки лучше употреблять отдельно от еды

Норма потребления жидкости человеком – не менее полутора литров в день. В условиях самоизоляции рекомендуется выпивать по стакану напитка каждый час, делая перерывы в работе, советует врач-диетолог Наталья Пугачева.
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Лучший выбор - много воды с добавлением фруктов и ягод. "Настой или отвар шиповника добавит витамина С", — отметила врач. Также хороши брусника, клюква, облепиха и смородина. Они сделают напиток вкусным благодаря фруктовым кислотам, эфирным маслам, красителям-антоцианам и полифенольным соединениям. Важно – чтобы не потерять полезные элементы, ягоды надо заливать горячей водой, но не кипятить. Готовый напиток лучше употреблять отдельно от еды.

"Но если ваша еда не жидкая, без соуса или большого количества овощей, тогда можете пить и во время еды. Но в таком случае это должен быть не фруктовый сок и не какой-либо другой сладкий напиток", — объяснила Пугачева.

Рекомендует диетолог во время самоизоляции также свежезаваренный чай и натуральный кофе, которые дают ощущение бодрости. По словам медика, две-три чашки кофе в первой половине дня или четыре-пять чашек чая средней крепости безопасны для организма.

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