Оставшийся без концертов Киркоров распродает свою одежду

Но не для того, чтобы заработать, а чтобы купить новые вещи

Филипп Киркоров решил продать часть вещей и обуви из своего поистине огромного гардероба. Стилист поп-короля утверждает, что тот таким образом просто освобождает место, а не пытается заработать в период пандемии, когда концертов нет и все больше артистов остаются без средств к существованию.

Всего на продажу Киркоров решил выставить около 300 тысяч предметов одежды и порядка трех тысяч пар обуви. Всего же в его гардеробе больше миллиона вещей. Распродавать товар певец собирается через интернет-магазин с существенной скидкой.

Но ждать особой щедрости от Киркорова не стоит, пишут Дни.ру. Вся одежда в гардеробе артиста – брендовая и очень дорогая. Минимальная цена будет в районе семи тысяч. За эти деньги любой желающий сможет купить джинсы и футболки, которые носил (точнее, почти не носил) король российской эстрады, рассказал его стилист Арсен Айрапетов.

"К примеру, куртку, которая стоила четыре тысячи евро, отдадим за полторы. Она можно сказать неношеная. Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба", - рассказал Айрапетов в эфире НТВ.

Он предупредил, что вещи Киркорова подойдут не всем – тот носит 52-58 размер. На вырученные средства певец собирается купить новую одежду.

В прошлом году Филипп Киркоров показал свой гардероб на всю страну в программе Ксении Собчак. Под впечатлением от увиденного светская дива назвала жалким и дешевым нищебродом.

Два дня назад певец в своем инстаграме сообщил о переносе концертов из-за угрозы распространения коронавируса. Обращаясь к поклонникам, Киркоров поблагодарил их за поддержку и пообещал вскоре снова увидеться с ними.

Ранее певица Любовь Успенская пожаловалась на отмену концертов и корпоративов. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, она решила записывать видеопоздравления. Но не бесплатно, а, как сообщили ее поклонники, за 300 тысяч рублей за ролик. Россияне идею Успенской не оценили и упрекнули в желании заработать на них.

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