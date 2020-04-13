Как освятить куличи и яйца дома

Все храмы закрыты
Священнослужители рассказали, как освятить яйца и куличи в условиях самоизоляции.
"С понедельника все православные храмы столицы для посещения закрыты. Первый викарий, митрополит Дионисий огласил соответствующее распоряжение Патриархии. Богослужения продолжатся, но при закрытых дверях", - сообщил протоиерей Максим (Первозванский) "Вечерней Москве".
Священник напомнил, что обычно яйца красят в среду, а куличи пекут в четверг днем. Освящают их в субботу или воскресенье. В условиях коронавируса это можно сделать дома, окропив куличи и яйца святой водой и прочитав молитву "Воскресный тропарь второго гласа".
В понедельник, 13 апреля, у православных началась Страстная седмица Великого поста. Она закончится в воскресенье, 19 апреля, главным христианским праздником - Пасхой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"