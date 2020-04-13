Как освятить куличи и яйца дома

Все храмы закрыты

Священнослужители рассказали, как освятить яйца и куличи в условиях самоизоляции.

"С понедельника все православные храмы столицы для посещения закрыты. Первый викарий, митрополит Дионисий огласил соответствующее распоряжение Патриархии. Богослужения продолжатся, но при закрытых дверях", - сообщил протоиерей Максим (Первозванский) "Вечерней Москве".

Священник напомнил, что обычно яйца красят в среду, а куличи пекут в четверг днем. Освящают их в субботу или воскресенье. В условиях коронавируса это можно сделать дома, окропив куличи и яйца святой водой и прочитав молитву "Воскресный тропарь второго гласа".

В понедельник, 13 апреля, у православных началась Страстная седмица Великого поста. Она закончится в воскресенье, 19 апреля, главным христианским праздником - Пасхой.

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