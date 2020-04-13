Россиянам напомнили, что входит в состав настоящего антисептика

Без этого препарат не защитит от коронавируса

Эффективный кожный антисептик, который защитит от коронавируса и других микробов, обязательно должен содержать 60% спиртовой раствор. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что форма выпуска не так важна – это могут быть и салфетки, и гель, и спрей. Главное – состав с содержанием эффективных антимикробных действующих веществ (спирты).

На этикетке настоящего антисептика должно быть наименование "средство дезинфицирующее", а также указание, что он предназначен для гигиенической обработки рук, пишет "Газета.Ru".

При этом народные средства – цитрусовые, чеснок и мед, которые, как считают многие люди, укрепляют иммунитет - могут работать как жаропонижающее средство, но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют.

Ране специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как в домашних условиях приготовить антисептик для рук. Для этого понадобятся: этиловый спирт, перекись водорода и глицерин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"