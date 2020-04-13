Лукашенко: в Белоруссии от COVID-19 никто не умер и не умрет

Все дело в "букете хронических болезней"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране никто не умер и не умрет от коронавируса.

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были: это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность, сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что система здравоохранения страны работает на полную мощность. Власть знает, как работать, чтобы не допустить эпидемии, врачи нашли комбинации лекарств, которые помогут побороть недуг, пишет "Интерфакс".

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение <…> Мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - заверил президент Белоруссии.

По данным на 13 апреля, в Белоруссии 2 919 инфицированных коронавирусом, умерли 29 человек.

Видео: Лукашенко отказался верить в "коронавирусы"

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