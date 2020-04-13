ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко: в Белоруссии от COVID-19 никто не умер и не умрет

15:49
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Все дело в "букете хронических болезней"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране никто не умер и не умрет от коронавируса.

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были: это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность, сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что система здравоохранения страны работает на полную мощность. Власть знает, как работать, чтобы не допустить эпидемии, врачи нашли комбинации лекарств, которые помогут побороть недуг, пишет "Интерфакс". 

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение <…> Мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - заверил президент Белоруссии.

По данным на 13 апреля, в Белоруссии 2 919 инфицированных коронавирусом, умерли 29 человек.

Видео: Лукашенко отказался верить в "коронавирусы"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.