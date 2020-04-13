Борис Джонсон признан выздоровевшим от коронавируса

Тест на COVID-19 отрицательный

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона признали выздоровевшим от коронавируса. Как сообщил представитель канцелярии правительства, тест на COVID-19 у главы кабинета министров отрицательный.

Что касается сроков возвращения Джонсона к полноценной работе, то ничего определенного пока сказать нельзя.

"Его только вчера… выписали из больницы, и любое решение, которое он может принять о сроках возвращения к работе, будет основываться на рекомендации врачей... Премьер сосредоточен на восстановлении", - сказал представитель канцелярии.

О заражении коронавирусом Борис Джонсон объявил 27 марта. Он находился в самоизоляции, однако политику стало хуже. Премьера госпитализировали, а вскоре поместили в реанимацию. 9 апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату, а 12 апреля выписали. Сейчас премьер находится в загородной резиденции Chequers, передает РИА Новости.

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