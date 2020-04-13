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"Не в лучшую сторону": Путин оценил изменение ситуации с коронавирусом в России

15:51
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Несмотря на это, в стране удается действовать на упреждение в борьбе с пандемией

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.

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Глава государства при этом отметил, что в стране удается действовать на упреждение в борьбе с пандемией. Он потребовал предоставить ему прогноз на 10 дней.

"Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого", - сказал Путин (цитата по ТАСС).

Президент потребовал рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией коронавируса. Он также не исключил, что Минобороны может быть задействовано в борьбе с COVID-19.

Ранее в России зарегистрировали 2558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 62 регионах. Общее число заболевших в стране превысило 18,3 тысячи, сообщает оперативный штаб.

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