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Путин допустил привлечение военных к борьбе с коронавирусом

15:50
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Пока мощности Минобороны находятся в резерве

Мощности Министерства обороны, которые могут быть задействованы для борьбы с угрозой коронавирусом, пока находятся в резерве, но при необходимости их нужно задействовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, для борьбы с вирусом нужно использовать опыт российских военных, которые сегодня работают за рубежом. Там они показали себя достаточно эффективно, помогая коллегам в противодействии инфекции. В целом России пока удается действовать на упреждение, уверен Путин.

"Для того, чтобы дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, нам нужен хороший, профессиональный прогноз, и не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайший трех-семи-десяти дней", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

В то же время, отметил Путин, ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Количество заболевших растет, фиксируется все больше случаев тяжелого течения болезни.  Президент призвал быть готовым к любым сценариям развития ситуации, в том числе самым сложным и экстраординарным, пишет "Интерфакс".

По данным на 13 апреля, в России подтверждено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 2558. Больше всего новых случаев подтверждено в Москве — 1355. С начала распространения коронавируса в России умерли 148 заболевших.

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