ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голикова рассказала, когда ждать снижения заболеваемости COVID-19 в Москве

16:09
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Сейчас столица и область лидируют по числу заболевших

В течение ближайших двух недель может прекратиться рост заболеваемости COVID-19 в столице и Подмосковье. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, основная часть случаев заражения приходится на Москву, так как она раньше всех вступила в борьбу с этой инфекцией.
"Не в лучшую сторону": Путин оценил изменение ситуации с коронавирусом в России

Вице-премьер рассказала об устойчивой тенденции роста числа заболевших коронавирусом в нашей стране. "Устойчивая тенденция роста - от 16 до 18% (каждые сутки). За вчерашний день - 16,2% по России, по Москве - 13,3%. По Московской области - 36,4%", - сказала Голикова.

Она также сообщила, что в России тесты на коронавирус проводят более 250 лабораторий. "В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 10 тест-систем, которые позволяют выявлять и тестировать заболевание", - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, в России, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 2558 человек. Скончались 18 пациентов, выздоровели 179.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.