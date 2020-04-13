Голикова рассказала, когда ждать снижения заболеваемости COVID-19 в Москве

Сейчас столица и область лидируют по числу заболевших

В течение ближайших двух недель может прекратиться рост заболеваемости COVID-19 в столице и Подмосковье. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, основная часть случаев заражения приходится на Москву, так как она раньше всех вступила в борьбу с этой инфекцией.

Вице-премьер рассказала об устойчивой тенденции роста числа заболевших коронавирусом в нашей стране. "Устойчивая тенденция роста - от 16 до 18% (каждые сутки). За вчерашний день - 16,2% по России, по Москве - 13,3%. По Московской области - 36,4%", - сказала Голикова.

Она также сообщила, что в России тесты на коронавирус проводят более 250 лабораторий. "В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 10 тест-систем, которые позволяют выявлять и тестировать заболевание", - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, в России, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 2558 человек. Скончались 18 пациентов, выздоровели 179.

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