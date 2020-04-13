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Путин обсудил коронавирус с президентом Индонезии

16:17
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Счет заболевших в азиатской республике идет на тысячи

Президент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Джоко Видодо обсудили по телефону борьбу с коронавирусом.

Разговор состоялся по инициативе Индонезии. Главы государств договорились наладить контакты по линии министерств здравоохранения обоих стран для эффективной борьбы с инфекцией.

Помимо коронавируса, Путин и Видодо обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении Кремля.

По последним данным, в Индонезии 4 557 заболевших коронавирусом, 399 человек скончались. В России выявлены 18 328 случает заболевания, 148 пациентов умерли.  

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