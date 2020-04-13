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Путин одобрил принятые в Москве меры против коронавируса

16:27
  • понедельник
  • 13 апреля 2020

Пик заболеваемости не пройден

Владимир Путин считает оправданными принятые в Москве меры для противодействия распространению коронавируса. Об этом президент сказал на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

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"Безусловно меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными. Важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и эффективно функционировали, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан", - сказал президент.

Он отметил, что пик заболеваемости в России не пройден, в том числе и в Москве. Недоработки в борьбе с коронавирусом Путин пообещал расценивать как преступную халатность. Это повлечет за собой не только административную ответственность, пригрозил президент.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в течение этой и в начале следующей недель в Москве и области, по прогнозам, будет увеличиваться количество заболевших. После этого ситуация должна выйти на плато, когда количество инфицированных будет увеличиваться невысокими темпами.

В России до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса действует режим нерабочих дней.  В ряде регионов жители обязаны находиться в самоизоляции. Дома разрешено покидать в исключительных случаях. В столице с 15 апреля станет обязательным наличие цифрового пропуска для поездок по городу на личном и общественном транспорте.

По данным на 13 апреля, в России подтверждено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 2558. Больше всего новых случаев подтверждено в Москве — 1355. С начала распространения коронавируса в России умерли 148 заболевших.

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